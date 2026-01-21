ترامب: مجلس السلام في غزة يهدف إلى صياغة حلول عملية لإعادة الإعمار وحماية المدنيين

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم الحديث حول مجلس السلام المزمع في قطاع غزة غدًا، مؤكّدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بعد سنوات من النزاع والتوتر.

أعضاء مجلس السلام في غزة

وأشار ترامب إلى أن مجلس السلام سيجمع جهودًا دولية ودبلوماسية متعددة، بما في ذلك إشراك الفاعلين السياسيين والدينيين والمجتمع المدني، بهدف صياغة حلول عملية لإعادة الإعمار وحماية المدنيين وتعزيز الأمن في غزة.

ومن المتوقع أن يتطرق ترامب خلال حديثه إلى التفاصيل المتعلقة بآليات عمل المجلس والخطوات القادمة لضمان تنفيذ أهدافه على أرض الواقع، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.

ولفت دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى دعم جهود السلام في قطاع غزة من خلال إنشاء مجلس سلام يضم فاعلين دوليين ودبلوماسيين وزعماء دينيين، بهدف تحقيق استقرار طويل الأمد. وأكد ترامب أن إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية في القطاع جزء أساسي من الاستراتيجية الأمريكية، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال الجمع بين الأمن والتنمية الاقتصادية.

مجلس السلام في غزة: منصة متعددة الأطراف للتفاوض والمراقبة

وأوضح ترامب أن مجلس السلام سيشكل منصة لتنسيق الجهود الدولية، تجمع السياسيين والدبلوماسيين والمجتمع المدني لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال، ومراقبة التزام حركة حماس بتسليم سلاحها. وأشار ترامب إلى أن إشراك شخصيات دينية مؤثرة، مثل البابا، سيعزز مصداقية المجلس ويزيد فرص التوصل إلى حلول عملية للنزاع.

حماس على طاولة النقاش: تسليم السلاح شرط لنجاح المبادرة

وأكد الرئيس ترامب أن موافقة حركة حماس على تسليم السلاح تعتبر خطوة حاسمة لإنجاح مجلس السلام، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تحرك سريع وحاسم من قبل الولايات المتحدة. وأضاف أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين لتحديد مدى جدية التزامات حماس، وأن المجلس سيعمل على ربط هذه الالتزامات بخطط إعادة الإعمار وتحسين الأمن في غزة.

إعادة الإعمار في غزة ووقف التصعيد العسكري

وأوضح ترامب أن مجلس السلام لن يقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل سيشمل مراقبة الوضع الأمني لضمان أن إعادة الإعمار لا تتحول إلى فرصة لتعزيز النزاع. واعتبر ترامب أن الربط بين التنمية الاقتصادية والأمن ضروري لتحقيق استقرار مستدام في غزة، وتقليل مخاطر التصعيد العسكري مع إسرائيل والجماعات المسلحة المحلية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة خطة مفصلة تتضمن مراحل إعادة الإعمار، وآليات المراقبة والتدقيق في التسليم العسكري، ودور الأطراف الدولية في دعم استقرار غزة. وأكد الرئيس الأمريكي أن الهدف النهائي هو حماية المدنيين، تعزيز التنمية، ووضع حد لتدهور الوضع الإنساني والأمني في القطاع، مع ضمان نجاح المبادرة الأمريكية على الأرض.

