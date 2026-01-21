كواليس مران الأهلي اليوم، اكتمال الصفوف ومحاضرة فنية استعدادا ليانج أفريكانز

18 حجم الخط

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، في إطار الاستعداد لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كواليس مران الأهلي اليوم

وشارك في المران جميع اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم في التدريبات، ليكتمل صفوف الفريق قبل السفر لمعسكر الإسكندرية.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للأهلي، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أعقبه محاضرة فنية مطولة، تخللها عرض فيديوهات لعدة مباريات لفريق يانج أفريكانز التنزاني، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف، مع منح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية والخططية الخاصة بالمواجهة.

وشهد المران مشاركة أشرف بن شرقي في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل، كما شارك كل من حمزة عبد الكريم وحسين الشحات في المران بصورة طبيعية.

في المقابل، واصل الثنائي كريم فؤاد وعمرو الجزار الغياب عن التدريبات الجماعية، حيث اكتفيا ببرنامج تأهيلي بسبب الإصابة.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة ييس توروب، عودة جميع اللاعبين الناشئين إلى قطاع الناشئين مرة أخرى، بما فيهم إبراهيم الأسيوطي، نظرا لارتباطهم بخوض مباراة فريق 2005 خلال الفترة المقبلة

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

