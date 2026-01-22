تعرف على مزايا خدمة السداد الإلكتروني للضرائب في بنك مصر

18 حجم الخط

يتيح بنك مصر خدمة السداد الإلكتروني للضرائب، وتقدم للأفراد والمؤسسات خدمة سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

وتشمل قائمة المزايا في الخدمة المقدمة من بنك مصر ما يلي:

مزايا خدمة السداد الإلكتروني للضرائب

توفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

إمكانية السداد بوسائل مختلفة (نقدًا / خصمًا من الحساب).

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الضرائب.

يمكن السداد في فروع البنك المقدمة للخدمة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية إلغاء طلب قرض من خلال تطبيق Bm online.

وكشف مسؤولون بنك مصر أنه يمكن للعملاء بالفعل إلغاء الطلب من خلال خدمة الإنترنت البنكي من خلال الموقع الرسمي واختيار خدمة الإنترنت البنكي.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية استخدام خدمات محفظة البنك في سجن كارت الكهرباء باستخدام خاصية NFC.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن خدمات المحفظة تشمل أيضًا خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير.

6- فواتير الموبايل للعميل والغير.

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري بأي والشراء من خلال الـ QR Code.

