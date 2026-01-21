فتح باب التقدّم لمسابقة الدكتورة نوال عمر

18 حجم الخط

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بالتعاون مع جريدة الأهرام، فتح باب استقبال الأعمال الصحفية الزملاء الراغبين في المشاركة بمسابقة الدكتور نوال عمر، أستاذة الإعلام بالوطن العربي، وذلك في موضوع: "كيف استعدّ العالم لغزو الذكاء الاصطناعي (AI) للحياة الاجتماعية والعملية؟".

يبدأ تسليم أعمال المسابقة خلال الفترة من 22 يناير حتى 13 فبراير 2026م.

وتشترط المسابقة أن تكون المواد الصحفية قد نُشرت خلال عام 2025م، بإحدى الصحف أو البوابات الإلكترونية، على أن يتم تسليم الأعمال بمركز الخدمات الصحفية - الدور الأول.

تُعد الدكتورة نوال عمر واحدة من أبرز رموز الإعلام الأكاديمي في مصر والعالم العربي، إذ تركت بصمة واضحة في مجال تدريس الإعلام وصناعة الكوادر الصحفية، وأسهمت على مدار سنوات طويلة في ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية والإعلامية.





كرّست الدكتورة نوال عمر حياتها للعمل الأكاديمي، حيث شغلت موقع أستاذ الإعلام في عدد من الجامعات المصرية، وكان لها دور محوري في تأسيس وتطوير أقسام الإعلام، خاصة في الجامعات الإقليمية، ما أتاح الفرصة أمام آلاف الطلاب لدراسة الإعلام وفق أسس علمية ومهنية رصينة.





وعُرفت الراحلة بأسلوبها المتميز في التدريس، إذ جمعت بين الصرامة العلمية والاحتواء الإنساني، فكانت نموذجًا للأستاذة التي لا تكتفي بنقل المعرفة، بل تسعى إلى بناء شخصية إعلامي واعٍ، قادر على فهم قضايا مجتمعه والتعامل معها بمسؤولية. وشهد لها طلابها بالالتزام والدعم المستمر، فضلًا عن تشجيعها الدائم للمواهب الشابة.





ولم يتوقف تأثير الدكتورة نوال عمر عند قاعات الدراسة، بل امتد إلى الوسط الإعلامي، حيث ساهمت في إعداد أجيال من الصحفيين والإعلاميين الذين يشغلون اليوم مواقع مؤثرة في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، ويحرص كثير منهم على التأكيد أن ما وصلوا إليه يعود في جانب كبير منه إلى ما تعلموه على يديها.





وتقديرًا لمسيرتها وعطائها، أُطلقت جائزة صحفية سنوية تحمل اسمها، تُمنح للأعمال الإعلامية المتميزة التي تخدم قضايا المجتمع، وتشجع على الالتزام بالمهنية ومحاربة الشائعات وتعزيز الوعي العام، في رسالة تؤكد أن إرثها ما زال حاضرًا ومؤثرًا

