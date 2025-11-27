الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الإدارة العامة السيراليوني لبحث نقل الخبرات المصرية

رئيس الجهاز المركزي
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
18 حجم الخط

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بجمهورية سيراليون، والوفد المرافق له، في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين الجهاز ووزارة الإدارة العامة والشئون السياسية في سيراليون، والذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادابيو لمصر في مارس الماضي.

وأكد الوزير أمارا كالون في بداية اللقاء أن رئيس جمهورية سيراليون كلفه بتمرير بالغ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على النتائج الإيجابية لزيارته، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين. 

وأضاف أن الرئيس السيراليوني وجه بأن يكون التقدم الذي حققته مصر في الإصلاح والتطوير الإداري نموذجًا يحتذى به في بلاده.

من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل عن حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاون مع سيراليون ونقل الخبرات المصرية في مجال الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة المصرية يعود إلى الدعم المستمر من القيادة السياسية لعملية التطوير الإداري والارتقاء بأداء المؤسسات العامة في تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض المهندس حاتم نبيل الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك، ومن بينها الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وإعادة الهيكلة، وتقييم الاحتياجات الفعلية، وتكامل قواعد البيانات، ووضع منظومة متكاملة للتعيينات في الوظائف العامة تحقق تكافؤ الفرص واستقطاب أفضل العناصر، بالإضافة إلى بناء وتنمية القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية، والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

وأوضح الوزير أمارا كالون أن سيراليون تسعى إلى الاقتداء بالتجربة المصرية، وأن رؤية الرئيس جوليوس مادابيو تأتي في إطار استراتيجية شاملة للإصلاح الإداري وتحسين أداء مؤسسات الدولة، بهدف تطبيق ما أنجزته مصر، بما في ذلك وضع منظومة متطورة للتعيينات والاختبارات للمتقدمين للوظائف الحكومية.

كما تناول اللقاء قيام الجهاز بإنشاء البوابة  للوظائف الحكومية، ومركز تقييم القدرات والمسابقات لإجراء الاختبارات للمتقدمين، ضمن منظومة إلكترونية مؤمنة ضد أي تدخل بشري، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وإعداد بنوك الأسئلة من قبل الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المهندس حاتم نبيل أن الدولة حرصت أيضًا على تنفيذ برامج تدريبية للمقبلين على الالتحاق بالمؤسسات الحكومية، لتعزيز قدراتهم وإدراكهم بالانتماء والقيم الوطنية والمجتمعية والمشروعات القومية، بما ينعكس إيجابيًا على أدائهم الوظيفي. 

وخلال الزيارة، تفقد الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات، واطلع على مختلف المراحل المرتبطة بالإعلان عن الوظائف الحكومية وإجراء الاختبارات، بما في ذلك القاعات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص، وشاهدوا عن قرب طبيعة الاختبارات التي يجريها المركز. 

وأشاد الوفد بما أنجزته مصر في هذا المجال، معربين عن رغبتهم في الاستعانة بخبراء الجهاز لإنشاء مركز مماثل في سيراليون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف العامة الجهاز المركزي للتنظيم التنظيم والإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

مصر وإيطاليا تتعاونان لتدريب العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة

لفتة إنسانية من وزيرة التضامن تجاه الراحل علي مصيلحي

جهود صندوق مكافحة الإدمان في تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى خلال 10 أشهر (إنفو جراف)

التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال

وزارة العمل تدعو المصريين في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة

التنظيم والإدارة: ندعم المؤسسات الحكومية في استكمال هياكلها التنظيمية

وزيرة التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية