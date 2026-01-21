الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

18 حجم الخط

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، بشأن فسخ التعاقد مع الأفراد والشركات والجمعيات الذين حصلوا على أراضٍ مملوكة للدولة، وأخلّوا بالالتزامات المالية المقررة، وعلى رأسها سداد الأقساط المستحقة.

فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

وتشمل القرارات فسخ التعاقدات الخاصة بالأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك في الحالات التي لم يلتزم فيها المتعاقدون بالضوابط والشروط المنظمة لتسوية أوضاعهم، رغم منحهم الفرص القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها، وحُسن إدارة واستغلال أراضيها، والتصدي لأي محاولات للمخالفة أو التلاعب في ملف أراضي الدولة، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة المستمرة لاسترداد أراضيها، وضمان توجيهها للمشروعات الجادة التي تحقق التنمية الزراعية والاقتصادية، وتخدم أهداف الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم خطط التنمية الشاملة.

ولطالما شكل ملف أراضي الدولة تحديًا كبيرًا أمام الحكومات المتعاقبة في مصر، نظرًا لتعدد صور التعديات والمخالفات، سواء بالاستيلاء غير المشروع أو الإخلال بشروط التعاقدات المبرمة، وقد أدت هذه التجاوزات إلى إهدار جزء كبير من الثروة العقارية للدولة، وتعيق خطط التنمية المستهدفة في قطاعات حيوية كالإسكان والزراعة والصناعة.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وفي إطار سعيها الحثيث لضبط هذا الملف، اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية عدة إجراءات حاسمة، كان أبرزها تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، التي عُهد إليها بحصر التعديات وتقنين الأوضاع المخالفة، ومنح فرص للمخالفين لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات، وقد عملت اللجنة على مدار فترات سابقة على تطبيق القانون بصرامة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي هذه القرارات الصارمة في سياق رؤية الدولة الشاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتوجيهها نحو المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للمواطنين، فاسترداد الأراضي المخالفة يفتح الباب أمام إعادة تخطيطها واستغلالها في مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية جادة، بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر.

