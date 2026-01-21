الذكاء الاصطناعي يدخل مدارس التعليم الفني رسميًا بقرار من الحكومة

18 حجم الخط

قرارات الحكومة اليوم، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بشكل رسمي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

ووافق المجلس على الإذن لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة Sprix اليابانية لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة QUREO التعليمية المتخصصة لطلاب التعليم الفني، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة المهارات الرقمية المتقدمة لطلاب التعليم الفني أسوة بطلاب التعليم العام.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب بأساليب البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات حل المشكلات المعتمدة على تحليل البيانات، إلى جانب تعزيز قدراتهم على تصميم وتنفيذ المشروعات التكنولوجية بصورة مستقلة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للرؤية الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب بالمهارات الرقمية، وبناء قوة عاملة تمتلك أدوات التكنولوجيا الحديثة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، وزيادة الطلب على التخصصات المرتبطة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي.

ويُعد القرار أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني، وتحويله إلى مسار تعليمي جاذب يواكب التطورات التكنولوجية، ويدعم جهود ربط التعليم بالإنتاج واحتياجات الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تحولًا رقميًا غير مسبوق، حيث أصبحت مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنافسية بين الدول، فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في كافة القطاعات، باتت الحاجة ملحة لإعداد أجيال تمتلك القدرة على التعامل مع هذه الأدوات وتطويرها، وهو ما دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى إعادة هيكلة مناهجها التعليمية لمواكبة هذه التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وتعكس هذه التوجهات التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية. ويُعد تطوير التعليم الفني محورًا استراتيجيًا ضمن هذه الرؤية، لكونه الرافد الأساسي لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة والقادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة والتحول الرقمي في البلاد.

