محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن والمراكز آليات تطوير منظومة النظافة

محافظ الغربية يضع منظومة النظافة في صدارة الاهتمام
عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة آليات تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية ووضع خطوات تنفيذية واضحة للانتقال إلى مرحلة الجمع المنزلي بشكل منظم ومستدام بكافة أنحاء المحافظة بما يحقق بيئة نظيفة ومظهرًا حضاريا يليق بأبناء الغربية ويعكس جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

محافظ الغربية يشهد توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والمحلات والأسواق بطنطا

محدش قادر يقرب له، عجل يزن طنا وسعره 150 ألف جنيه يثير الجدل بسوق مواشي طنطا (فيديو)

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع وجّه محافظ الغربية ببدء الطرح الشامل لخدمات الجمع المنزلي من خلال شركات متخصصة ليشمل جميع المراكز والمدن والأحياء سواء للوحدات السكنية أو الأنشطة التجارية والأسواق مؤكدًا أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة وأن المنظومة الجديدة تستهدف تقديم خدمة منتظمة ومنضبطة يشعر بها المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية وتقوم على أسس واضحة تضمن الجودة والاستمرارية.

واستعرض اللواء أشرف الجندي خلال الاجتماع كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجي الخاص بطرح خدمات الجمع المنزلي بنطاق المحافظة بالكامل موضحًا أن الطرح الجديد يأتي في ضوء الدراسة الفعلية للتجارب السابقة بعدد من المراكز وما تم رصده من ملاحظات وثغرات للوصول إلى أفضل تصور يحقق التوازن بين جودة الخدمة وأفضل قيمة للمال العام على أساس دورة الحياة الكاملة للخدمة ووفقًا لمتطلبات التعاقد المستدام ومعايير التأهيل والتقييم ومؤشرات الأداء التي تضمن حسن التنفيذ والمتابعة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الطرح سيتم بنظام اللامركزية بحيث تتولى كل مركز ومدينة بمحافظة الغربية وحي إجراءات الطرح والتعاقد داخل نطاقه الجغرافي بما يضمن المتابعة المباشرة وسرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو معوقات مشيرًا إلى أن اللامركزية تمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة الجمع المنزلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.

ووجّه اللواء أشرف الجندي مدير عام الحسابات بالمحافظة بإعادة البت في الاعتمادات المالية الخاصة بالطرح، خاصة في المراكز والمدن والأحياء التي سبق طرح المنظومة بها أكثر من مرة دون تقدم شركات مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ المالي والإداري المناسب لجذب الشركات المتخصصة وضمان تعميم المنظومة وعدم تعطلها في أي نطاق داخل المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على أنه لحين الانتهاء من جميع إجراءات الطرح والتعاقد وبدء شركات الجمع المنزلي في مباشرة أعمالها تلتزم سيارات الوحدات المحلية مدعومة بالعمال بالاستمرار في رفع المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين بشكل يومي ومنتظم وعدم السماح بتراكم القمامة تحت أي ظرف حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن منظومة النظافة تمس المواطن بشكل مباشر قائلًا: نستهدف منظومة متكاملة يشعر المواطن بآثارها الحقيقية على أرض الواقع والمحافظة لن تدخر جهدا في الوصول إلى أفضل صيغة تشغيلية تحقق رضا المواطن وتضمن بيئة نظيفة وآمنة مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا للأداء لضمان الالتزام الكامل بالتوجيهات وتحقيق المستهدفات المنشودة.

