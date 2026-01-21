السياحة: زيادة 67 % في السائحين الوافدين لمصر من إسبانيا خلال 2025

18 حجم الخط

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة الـ 46 لـ المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض الفيتور بإسبانيا

وتحرص وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على المشاركة بهذا المعرض سنويًا، حيث يعد ثالث أكبر البورصات السياحية الدولية وأكبر معرض للدول الناطقة باللغة الأسبانية، كما يشارك فيه عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وأوروبية وعربية وأفريقية.

ومن جانبه، أكد شريف فتحي أهمية المشاركة بهذا المعرض باعتباره واحدًا من أهم البورصات السياحية العالمية ويعد مُلتقى للشركاء والمتخصصين في صناعة السياحة والسفر حول العالم.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها السوق الإسباني ضمن الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة والمُصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتًا إلى أن مصر استقبلت خلال عام 2025 أعلى معدلاتها على الإطلاق في أعداد السائحين الإسبان الوافدين إليها، والتي بلغت نحو 242 ألف سائح أسباني بزيادة قدرها 67% مقارنة بعام 2024.

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير، جولة داخل الجناح المصري المُشارك، التقى خلالها بعدد من العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، والذين أعربوا عن سعادتهم بما حققت السياحة في مصر من طفرة غير مسبوقة في معدلات الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق السياحية خلال عام 2025.

التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر في المرحلة الحالية

وتحدث شريف فتحي عن أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر في المرحلة الحالية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز مزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع السياحي الخاص.

واستمع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم لجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها والتوسع في الترويج للأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، بما يعزز من تنافسيته عالميًا ويؤهله ليكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا على مستوى العالم.

وشهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من المهنيين سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والديكورات المتميزة له هذا العام، والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يقوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال الزيارة، بعقد اجتماعات موسعة على المستويين الرسمي والمهني، مع الجانب الأسباني وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الأسباني للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمالهم في مصر، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية لإلقاء الضوء على مستجدات القطاع وإبراز التنوع الذي يشهده المقصد السياحي المصري ومقوماته الفريدة بما يسهم في دفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من السوق.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 156 دولة وأكثر من 9000 شركة عارضة، كما يبلغ عدد زواره حوالي 255 ألف زائر.

