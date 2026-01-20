الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كلنا أهلها وهنحضر فرحها، تفاعل واسع مع دعوة عروس يتيمة ببني سويف لحضور زفافها

دعوة الفرح المتداولة
دعوة الفرح المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي
18 حجم الخط

تفاعل المئات من أهالي محافظة بني سويف مع دعوة عقد قران وحفل زفاف العروسة «دنيا» إحدى بنات دار الأيتام، في مشهد إنساني مؤثر يعكس أصالة المجتمع السويفي وروح التكافل المتجذرة بين أبنائه، حيث أكد عدد كبير من المواطنين مشاركتهم حضور حفل الزفاف ومساندة العروسة في واحدة من أهم لحظات حياتها.

كلنا أهلها وسندها وهنحضر فرحها

وانتشرت دعوة الفرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول سريعًا إلى حالة من التعاطف والدعم الواسع، إذ عبّر المتفاعلون عن مشاعرهم الصادقة تجاه العروسة دنيا، مؤكدين أنها ليست بمفردها، وأن أبناء بني سويف جميعًا أهلٌ وسندٌ لها، وجاءت التعليقات معبّرة عن هذا المعنى الإنساني النبيل، من بينها: «كلنا أهلها»، و«كلنا سندها»، و«هنكون موجودين ونفرح بيها لأنها بنتنا وأختنا».

وأكد عدد كبير من الأهالي عزمهم الحضور والمشاركة في حفل الزفاف، المقرر إقامته بقاعة «ليالي» بـ مدينة بني سويف، من أجل إدخال البهجة على قلب العروسة، ومشاركتها فرحتها في يوم ينتظره كل إنسان، خاصة وأنها نشأت داخل دار أيتام، وهو ما جعل الدعوة تمس مشاعر الكثيرين وتستدعي روح المسؤولية المجتمعية.

وتعكس هذه الحالة من التفاعل الإيجابي صورة مشرقة عن أبناء بني سويف، الذين ضربوا مثالًا حيًا في التضامن والإنسانية، مؤكدين أن الفرح لا يكتمل إلا بالمشاركة، وأن الوقوف بجانب الأيتام ليس مجرد تعاطف، بل واجب إنساني وأخلاقي يعبر عن قيم المجتمع وتماسكه.

 

دعوة الفرح المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
دعوة الفرح المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

المشهد يعكس معدن أهل بني سويف الأصيل

ومن جانبه، أعرب محمد سيد عبد القادر، مسئول دار الأيتام ببني سويف، عن سعادته البالغة بحجم التفاعل والدعم الذي تلقته العروسة دنيا، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس معدن أهل بني سويف الأصيل، ويمنح أبناء الدار شعورًا بالأمان والانتماء، ويبعث برسالة أمل مفادها أن المجتمع لا يتخلى عن أبنائه.

وشهدت الدعوة تفاعلًا ملحوظًا من عدد من المواطنين الذين حرصوا على إعلان حضورهم ومشاركتهم، من بينهم محمد إبراهيم، ومصطفى سناري، وأحمد فتحي، إلى جانب مئات غيرهم، في صورة تؤكد أن الأفراح الجماعية قادرة على رسم البسمة وصناعة الذكريات الجميلة.

وتبقى فرحة العروسة دنيا نموذجًا إنسانيًا راقيًا، يؤكد أن بنت دار الأيتام يمكن أن تصبح بنت محافظة بأكملها، وأن الفرح حين يُشارك يصبح أعمق أثرًا وأصدق معنى، لتبدأ دنيا حياتها الجديدة محاطة بمحبة الناس ودعواتهم الصادقة.

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في الدراسات والتربية الفنية

وكيل التعليم ببني سويف تتابع امتحانات الإعدادية من غرفة العمليات الرئيسية

بدء تدريب مدرسي اللغة العربية بالمرحلة الخامسة لمسابقة الـ"30 ألف معلم" السبت المقبل

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

صحة بني سويف تراجع منظومة العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الواسطى المركزي

الطب البيطري: تحصين 24 من كلاب الشوارع ضد مرض السُعار ببني سويف

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ابتلعت مشبك شعر، فريق طبي بمستشفى الواسطى ببني سويف ينقذ طفلة من الموت

تسجيل 277 ألف استمارة كارت فلاح لتسهيل التعامل مع المزارعين ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف تتفقد سير أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف تضامن بني سويف

مواد متعلقة

وكيل التعليم ببني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في الدراسات والتربية الفنية

وكيل التعليم ببني سويف تتابع امتحانات الإعدادية من غرفة العمليات الرئيسية

بدء تدريب مدرسي اللغة العربية بالمرحلة الخامسة لمسابقة الـ"30 ألف معلم" السبت المقبل

محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الإعدادية بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية

صحة بني سويف تراجع منظومة العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الواسطى المركزي

الطب البيطري: تحصين 24 من كلاب الشوارع ضد مرض السُعار ببني سويف

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ابتلعت مشبك شعر، فريق طبي بمستشفى الواسطى ببني سويف ينقذ طفلة من الموت

ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

"صنع في مصر" يغزو سوق الهواتف، كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الموبايلات؟

البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، تفاصيل أول اجتماع للجنة التشريعية بالنواب

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية