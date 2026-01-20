وكيل التعليم ببني سويف تتفقد لجان امتحانات الإعدادية في الدراسات والتربية الفنية

18 حجم الخط

تفقدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، سير امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي استؤنفت اليوم عقب إجازة عيد الغطاس، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العملية الامتحانية والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة داخل اللجان.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الإعدادية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والتي تؤكد على أهمية المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، وتوفير مناخ آمن ومستقر للطلاب، بما يعكس حرص القيادات التعليمية على انتظام العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية ببني سويف بمختلف الإدارات التعليمية أداء امتحانات نصف العام، حيث أدى الطلاب اليوم امتحاني مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، داخل اللجان الامتحانية المخصصة لهم على مستوى المحافظة، وقد شهدت اللجان انتظامًا ملحوظًا في حضور الطلاب، وسط أجواء سادها الهدوء والانضباط، مع الالتزام التام بالقواعد والتعليمات التي تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات في الدراسات والتربية الفنية

وخلال جولتها التفقدية بعدد من المدارس التي تُعقد بها الامتحانات، اطمأنت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على سير العمل داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، كما تابعت انتظام دخول الطلاب، وتوافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، دون أية معوقات قد تؤثر على تركيز الطلاب أو انتظام سير الامتحان.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن المديرية تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية على مدار الساعة، سواء من خلال المتابعة الميدانية أو عبر غرف العمليات الرئيسية والفرعية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، والتعامل الحاسم مع أية تجاوزات، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

ضرورة تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان

كما وجهت وكيل الوزارة، بضرورة تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان، والتأكيد على حسن معاملة الطلاب، وتوفير الهدوء والانضباط الكامل، بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع سرعة التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى قد يتم رصدها داخل اللجان.

وشددت وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء اللجان والمراقبون في إحكام السيطرة داخل اللجان، وتحقيق الانضباط الكامل، ومتابعة التزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات، مؤكدة أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات المديرية، وأن أي تقصير أو إخلال بالمهام سيتم التعامل معه وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

