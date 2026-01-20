بدء تدريب مدرسي اللغة العربية بالمرحلة الخامسة لمسابقة الـ"30 ألف معلم" السبت المقبل

18 حجم الخط

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم بالمحافظة، خطة مديرية التربية والتعليم الخاصة ببدء تدريب وتأهيل المعلمين الجدد المقبولين مبدئيًا لاجتياز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك من تخصص اللغة العربية، من أبناء محافظة بني سويف الذين تم قبول رغباتهم للعمل بمحافظات الجيزة والدقهلية والمنوفية.

تدريب معلمي اللغة العربية بمسابقة 30 ألف معلم

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف على تقديم أوجه الدعم والتيسير للمعلمين من أبناء بني سويف، وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تنفيذ برامج التدريب داخل نطاق المحافظة، بما يضمن سهولة الانتقال والالتزام بمواعيد التدريب المقررة، وبما يحقق أهداف الدولة في إعداد كوادر تعليمية مؤهلة وقادرة على أداء رسالتها التربوية على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف، بـ أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، حيث تم استعراض الخطة التفصيلية لعقد البرنامج التدريبي، والذي يُنفذ تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستهدف دعم وتأهيل المعلمين الجدد مهنيًا قبل تسلمهم مهام عملهم رسميًا، ويتضمن البرنامج تدريبًا متكاملًا يشمل الجوانب التربوية والبدنية والذهنية، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين وإعدادهم للتعامل مع البيئة التعليمية ومتطلبات العملية التدريسية.

بدء تدريب معلمي مسابقة 30 ألف معلم السبت

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن البرنامج التدريبي يبدأ إعتبارًا من السبت المقبل الموافق 24 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن يبدأ التدريب يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمقر مدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية "النيل سابقًا" بمدينة بني سويف، حيث يتعين على جميع المعلمين المقبولين الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه سيتم السماح للمعلمين المتخلفين عن حضور التدريبات السابقة من الدفعة الخامسة، في تخصصات اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، بحضور هذا البرنامج التدريبي، وذلك في إطار التيسير ومراعاة للظروف التي حالت دون حضورهم في المواعيد السابقة.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبمتابعة نادية عبد الله، مستشار الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة ريهام الدجوي، مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، لمواصلة برامج التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات الجدد المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بالمرحلة الخامسة لمادة اللغة العربية.

