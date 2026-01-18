الأحد 18 يناير 2026
بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة طب بني عدي ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حرص المحافظة على التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة ورفع كفاءة الوحدات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متكاملة تخفف العبء عن كاهل المواطنين.

التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي ببني عدي

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بشأن بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة بني عدي الصحية بإدارة ناصر، والذي تم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز.

ويضم القسم أجهزة حديثة تشمل موجات فوق صوتية وتنبيه كهربائي وأجهزة تحفيز ليمفاوي لعلاج حالات الليمفيديما والليبديميا والتورمات الليمفاوية الناتجة عن ما بعد استئصال الغدد الليمفاوية مثل عمليات استئصال الثدي، إلى جانب حالات ما بعد عمليات تنسيق القوام، فضلًا عن توفير أجهزة أشعة تحت الحمراء وكمادات ساخنة، وأدوات متكاملة للعلاج اليدوي، بالإضافة إلى تخصيص وحدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

تجهيز قسم العلاج الطبيعي بالتعاون مع المجتمع المدني

وأشار التقرير إلى أن تجهيز القسم تم بالتعاون مع المجتمع المدني، وأن المرحلة الحالية تمثل تشغيلًا تجريبيًا تمهيدًا للتشغيل الفعلي وتقديم الخدمة للمواطنين وفق معايير الجودة المطلوبة، حيث يخدم قسم العلاج الطبيعي قرية بني عدي وعدد من القرى والعزب والنجوع المجاورة.

