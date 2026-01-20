الثلاثاء 20 يناير 2026
استعدادا للمونديال، مواعيد مباريات منتخب مصر الودية

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، لخوض 3 مباريات  ودية خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم بأمريكا 2026، حيث يواجه الفراعنة السعودية وإسبانيا والبرازيل.

موعد مباراة مصر والسعودية

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين فى دولة قطر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وأسبانيا

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم  بنظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

كما أعلن  الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مع منتخب  البرازيل على مواجهة ودية، فى شهر مايو المقبل خلال المعسكر الأخير للفراعنة في ختام الاستعداد لكأس العالم.

فيما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم عن مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس. وسيضم المهرجان مباراة كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات، استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس العالم أمريكا 2026، بما يتيح لها الوقوف على جاهزيتها الفنية والتنافسية قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

 

جدول مباريات مهرجان قطر لكرة القدم، فيتو
جدول مباريات مهرجان قطر لكرة القدم، فيتو

يذكر أن منتخب مصر حل في المركز الرابع خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت بالمغرب،  بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع، أمام نيجيريا،،وانتهت بفوز نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء.

