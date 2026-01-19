الإثنين 19 يناير 2026
المغرب يعتزم تقديم احتجاج رسمي للكاف بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا

أمم أفريقيا، كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد المغربي يستعد حاليا لإرسال احتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن الأحداث التي حدثت في أرضية الملعب عقب مباراة نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال.

ووفقا لما ذكرته شبكة "بي إن سبورتس"، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتزم تقديم احتجاج قانوني لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الظروف التي صاحبت نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأوضحت الشبكة أن الاتحاد المغربي يعترض على انسحاب أغلب اللاعبين السنغاليين من الملعب وما تبعه من أحداث شغل من بعض الجماهير السنغالية.

وكان كاف قد أصدر في وقت سابق من اليوم الإثنين بيانا رسميا أدان فيه ما وصفه بـ"السلوك غير المقبول للاعبين ومسؤولين" خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال

ويستعد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لتوقيع عقوبات قوية ضد لاعبي والجهاز الفني لمنتخب السنغال، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بين منتخبي السنغال والمغرب أصحاب الأرض.

ويقوم حاليا مسئولو الاتحاد الأفريقي بمراجعة أحداث المباراة وتقارير المراقبين والحكام من أجل توقيع العقوبات المناسبة على أسود التيرانجا.

وشهدت مباراة المغرب والسنغال أحداثا مؤسفة، انطلقت عقب قرار حكم المواجهة باحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وهو ما أثار غضب لاعبي السنغال وجهازهم الفني.

وتوقف اللعب لفترة طويلة وصلت إلى 20 دقيقة، بسبب انسحاب لاعبي السنغال ودخولهم غرفة الملابس، بناء على طلب المدير الفني بابي ثياو، وذلك قبل أن يعود اللاعبين مجددا لاستكمال المباراة.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على صاحب الأرض المنتخب المغربي بهدف نظيف في الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكشفت تقارير صحفية أن العقوبات من المتوقع أن تشهد إيقافات على أعضاء الجهاز الفني لمنتخب السنغال، وغرامات مالية على الاتحاد السنغالي، بالإضافة لاحتمالية حرمان الجمهور السنغالي من حضور عدد من مباريات أسود التيرانجا.

إيفانتينو يدين منتخب السنغال

أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منتخب السنغال، بعد انسحابه لفترة وجيزة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مساء أمس الأحد.

وقال إنفانتينو إنه يتوقع عقوبات مناسبة بعد المشاهد الفوضوية في الرباط أمس الأحد، حيث هزمت السنغال في نهاية المطاف المنتخب المغربي المضيف بهدف دون رد بعد التمديد لوقت إضافي، ولكن فقط بعد دراما متأخرة في الوقت الأصلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أصحاب الأرض.وتابع: قرار الانسحاب خاطئ  بناء على أوامر المدرب باب ثياو على ما يبدو.

وشدد:من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا، فهذا ببساطة ليس صحيحا، يجب علينا دائما احترام القرارات التي يتخذها مسئولو المباراة داخل وخارج الملعب".

وختم إنفانتينو رسالته قائلا "أتوقع أن تتخذ الهيئات الانضباطية ذات الصلة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإجراءات المناسبة".

أمم إفريقيا المنتخب المغربي المغرب والسنغال منتخب المغرب نهائي كأس أمم إفريقيا منتخب السنغال

