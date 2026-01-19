مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب على كف عفريت

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، أصبح مستقبل وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، غير مستقر خاصة بعد خسارة لقب أمم إفريقيا أمام منتخب السنغال، خاصة مع تعالي أصوات بإقالته.

الأكثر إثارة للقلق في المطالبات برحيل وليد الركراكي اليوم ليس مضمونها فحسب، بل توقيتها الحساس خاصة ان المنتخب المغربي مقبل على كأس العالم، وأي تغيير على مستوى القيادة التقنية في هذه المرحلة قد يدخل المجموعة في دوامة من عدم الاستقرار الذهني والتكتيكي، ويفرض البدء في مشروع جديد في وقت لا يحتمل التجارب أو المغامرات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه لا توجد نية حتى الآن من الاتحاد المغربي لإقالة وليد الركراكي من تدريب منتخب المغرب.

وأكدت التقارير أن الركراكي نجح في قيادة المنتخب المغربي إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم للمرة الأولى منذ 22 عامًا،، إلى جانب تحقيق سلسلة تاريخية من 19 انتصارًا متتاليًا، وهو إنجاز غير مسبوق في مسار المنتخب، وسبق ذلك إنجازه المونديالي الاستثنائي في قطر، حين قاد المغرب إلى أفضل مشاركة في تاريخه، وهو ما لم ينجزه أي مدرب من قبل، وجعل كرة القدم المغربية محط أنظار العالم.

وأضافت التقارير إن مواجهة السنغال لم تكن إخفاقًا تكتيكيًا، بل صدامًا قويًا بين اثنين من أقوى منتخبات القارة، حُسم بلقطة حاسمة تمثلت في ضربة جزاء مهدرة، وهي لحظة خارجة عن نطاق تحكم أي جهاز تقني في العالم.

وقالت صحيفة الخبر المغربية: ليس من المنطق البحث عن “كبش فداء” لم يكن يومًا حلًا ناجعًا، وتحميل المدرب وحده تبعات نتيجة مباراة، دون استحضار قوة الخصم، وسيناريو اللقاء، والظروف المحيطة به، يخرج عن إطار التحليل الموضوعي، ويقع في خانة ردود الفعل العاطفية الآنية. المنتخبات الكبرى تحاسب المسار العام، لا اللحظة العابرة، وتبني قراراتها على مبدأ الاستمرارية لا على الانفعال.

وسلطت الصحف المغربية الضوء على خسارة أسود الأطلسي من منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

تعليق صحف المغرب على الخسارة في نهائي الكان

وصدرت صحيفة "المنتخب" المغربية، بعنوان: "انتهى الحلم.. وخسر المنتخب المغربي نهائي الكان"، مُضيفة "منتخب المغرب أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليحسم السنغال اللقب لصالحه".

فيما قالت صحيفة "البطولة": "السنغال بطلًا لكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه"، مُضيفة "منتخب السنغال يحصد لقب أمم أفريقيا على أرض المغرب".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحارس ياسين بونو كان نجم الشوط الأول دون منازع، بعدما تصدى لكرة حاسمة في الدقيقة الخامسة، ثم واصل تألقه بإبعاد فرص محققة أخرى.

أما صحيفة "هسبورت" فتصدرها العنوان: “السنغال تخطف لقب كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب”.

واضافت الصحيفة: المنتخب المغربي أهدر فرصة الظفر بكأس أمم أفريقيا، ليحسم السنغال اللقب في لقاء شهد ندية كبيرة وإثارة منذ الدقائق الأولى".

فيما خرج موقع "LE360" بالعنوان "المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا وسط أجواء تاريخية".

وقالت: "إبراهيم دياز أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليحسم منتخب السنغال اللقب لصالحه للمرة الثانية في تاريخه".

ورفع ساديو ماني الذي منحه اللاعبين شارة القيادة لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية.

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

