بعد إسبانيا، اتحاد الكرة يعلن عن ودية ثانية لمنتخب مصر أمام نظيره السعودي

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتين وديتين لـ منتخب مصر الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، وذلك في إطار حرص الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر.

وتأتي هاتان المباراتان بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، وضمن برنامج الإعداد المعتمد والمتفق عليه، بهدف رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه الدائم على توفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب الوطني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الجماهير المصرية، والظهور بالشكل اللائق في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا إقامة مباراة ودية بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب مصر خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر مارس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأتي المواجهة عقب 3 أيام فقط من مباراة نهائي الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في قطر، ولكنها ستقام على ملعب لوسيل.

نتيجة آخر مواجهة جمعت مصر وإسبانيا

وجمعت مباراة وحيدة بين منتخبي مصر وإسبانيا وكانت مواجهة ودية جمعت بينهما في 2006 وتحديدًا يوم 3 يونيو استعدادًا لكأس العالم، على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي، وفازت إسبانيا بنتيجة 2-0 بأقدام راؤول ورييس.

موعد مباراة مصر والسنغال

فيما تقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر، فيتو

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي:

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.