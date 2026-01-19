إيفانتينو يدين منتخب السنغال والعقوبات تنتظر أسود التيرانجا

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، أدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منتخب السنغال، بعد انسحابه لفترة وجيزة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مساء أمس الأحد.

وقال إنفانتينو إنه يتوقع عقوبات مناسبة بعد المشاهد الفوضوية في الرباط أمس الأحد، حيث هزمت السنغال في نهاية المطاف المنتخب المغربي المضيف بهدف دون رد بعد التمديد لوقت إضافي، ولكن فقط بعد دراما متأخرة في الوقت الأصلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أصحاب الأرض.

وتابع: قرار الانسحاب خاطئ بناء على أوامر المدرب باب ثياو على ما يبدو.

وشدد:من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا، فهذا ببساطة ليس صحيحا، يجب علينا دائما احترام القرارات التي يتخذها مسئولو المباراة داخل وخارج الملعب".

وختم إنفانتينو رسالته قائلا "أتوقع أن تتخذ الهيئات الانضباطية ذات الصلة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإجراءات المناسبة".

قرار عقابي من الكاف

فيما أشارت تقارير صحفية أن هناك اجتماعات خلال ساعات لبحث توقيع عقوبة على منتخب السنغال، عقب قرار الانسحاب من نهائي أمم أفريقيا.

كما أشارت التقارير إلى توقيع عقوبة على الاتحاد السنغالي بشأن اعمال الشغب التي شهدها الملعب من عدد من الجماهير السنغالية.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما في نهائي الكان.

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

مباراة السنغال ضد المغرب

لجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل النجم السنغالي ساديو ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر هداف المنتخب المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء في النهاية بعد ما تصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال.

وسجل باب جايي هدف السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

