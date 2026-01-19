الإثنين 19 يناير 2026
انتهى الحلم، ماذا قالت صحف المغرب عقب خسارة لقب أمم أفريقيا؟

كأس الأمم الأفريقية، سلطت الصحف المغربية الضوء على خسارة أسود الأطلسي من  منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

 توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

تعليق صحف المغرب على الخسارة في نهائي الكان   

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، التي جاءت  بعنوان "انتهى الحلم.. وخسر المنتخب المغربي نهائي الكان"، مُضيفة "منتخب المغرب أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليحسم السنغال اللقب لصالحه".

فيما قالت صحيفة "البطولة"  "السنغال بطلًا لكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه"، مُضيفة "منتخب السنغال يحصد لقب أمم أفريقيا على أرض المغرب".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحارس ياسين بونو كان نجم الشوط الأول دون منازع، بعدما تصدى لكرة حاسمة في الدقيقة الخامسة، ثم واصل تألقه بإبعاد فرص محققة أخرى.

أما صحيفة "هسبورت" فتصدرها العنوان “السنغال تخطف لقب كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب”.

واضافت الصحيفة: المنتخب المغربي أهدر فرصة الظفر بكأس أمم أفريقيا، ليحسم السنغال اللقب في لقاء شهد ندية كبيرة وإثارة منذ الدقائق الأولى".

فيما خرج موقع "LE360" بالعنوان "المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا وسط أجواء تاريخية".

وقالت: "إبراهيم دياز أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليحسم منتخب السنغال اللقب لصالحه للمرة الثانية في تاريخه".

ورفع ساديو ماني الذي منحه اللاعبين شارة القيادة لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية.

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

وشهدت بطولة أمم أفريقيا بعد إقامة 52 لقاء وتتويج السنغال باللقب على حساب المغرب إحراز 121 هدفا.

أهداف أمم أفريقيا 2025

وشهد دور المجموعات إقامة 36 مباراة وإحراز 87 هدفا، فيما شهد دور ثمن النهائي إحراز 22 هدفا، وشهد دور ربع النهائي إحراز 10 أهداف، فيما شهد الدور نصف النهائي إحراز هدفا واحدا، كما شهدت مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع هدفا واحدا.

 

