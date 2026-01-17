السبت 17 يناير 2026
الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

تعادل فريق ريال مدريد، أمام ليفانتي سلبيا بدون أهداف بالشوط الاول في المباراة التي تقام حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد 

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ أربيلوا مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد تعيينه في منصبه مؤقتًا خلفًا لـ تشابي ألونسو. 

وتولى أربيلوا مسؤولية الريال في مباراة واحدة يوم الأربعاء الماضي ضد ألباسيتي وخسر في دور الـ16 في كأس الملك.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي 

تذاع مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 2.

وأعلن ألفارو أربيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، في دفعة قوية لهجوم الفريق، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لاستعادة الانتصارات والتمسك بالمنافسة على لقب الدوري.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي 

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسين – دييجو خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو – بالاسيوس – ليفا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو – فرانكو ماستانتوونو.

ترتيب ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

حكم مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

 

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين الحكم ميجيل سيسما إدارة مباراة ريال مدريد وليفانتي المرتقبة.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى لـ ريال مدريد التي يتولى إدارتها سيسما في مسيرته المهنية، حيث لم يسبق له أن تولى مسؤولية تحكيم مباراة للملكي.

أما حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وليفانتي، فسيكون خافيير إجليسياس.

