الخميس 15 يناير 2026
رياضة

فيفا: أكثر من نصف مليار طلب للحصول على تذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن تحقيق رقم قياسي “فلكي” في تاريخ الرياضة العالمية، حيث تلقى مكتب تذاكر البطولة أكثر من نصف مليار طلب (500 مليون طلب) للحصول على تذاكر كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي.

​أرقام مذهلة تعكس شغفًا غير مسبوق

و​كشفت البيانات الرسمية عن تدفق هائل للطلبات خلال فترة التسجيل التي استمرت 33 يومًا (من 11 ديسمبر 2025 إلى 13 يناير 2026)، حيث سجل المشجعون معدلًا يوميًا مذهلًا بلغ 15 مليون طلب. 

وتوزعت هذه الرغبات بين عشاق اللعبة من كافة الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء، مما يثبت أن النسخة الأولى التي تضم 48 منتخبًا ستكون الأضخم في تاريخ البشرية.

البرتغال وكولومبيا في الصدارة

​في مفاجأة من العيار الثقيل، لم يكن النهائي هو المباراة الأكثر طلبًا فحسب، بل تصدرت مواجهة كولومبيا والبرتغال المقررة في ميامي يوم 27 يونيو قائمة المباريات الأكثر جذبًا للمشجعين، تلتها مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية، ثم نهائي البطولة في نيويورك نيوجيرسي، والافتتاح التاريخي في مكسيكو سيتي.

​وفي تعليق له على هذه الأرقام، قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: “تسجيل نصف مليار طلب في شهر واحد هو أكثر من مجرد إقبال هائل، إنه إعلان نوايا من العالم أجمع تجاه شغفه بالكرة. نأسف لأننا لن نستطيع استيعاب الجميع داخل الملاعب، لكننا ملتزمون بتقديم تجارب استثنائية خارجها لضمان انخراط الجميع في هذا الحدث التاريخي”.

وستكون ​الخطوات القادمة للمشجعين كالتالي:
​5 فبراير 2026: هو الموعد النهائي لإبلاغ المشجعين بنتيجة طلباتهم عبر البريد الإلكتروني.
​تخصيص التذاكر: سيتم اللجوء لقرعة اختيار عشوائي لضمان العدالة نظرًا لتجاوز الطلب للكميات المتاحة.

​مرحلة اللحظة الأخيرة: المشجعون الذين لم يحالفهم الحظ سيحصلون على فرصة ثانية في مرحلة “مبيعات اللحظة الأخيرة” التي تعتمد على أسبقية الحجز عبر موقع (FIFA.com/tickets).

