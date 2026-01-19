أحمد عيد يتواجد بمقر الأهلي في الجزيرة استعدادا للتوقيع للأحمر

18 حجم الخط

يتواجد أحمد عيد لاعب النادي المصري، حاليا داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة من أجل التوقيع على عقود الانضمام رسميا للمارد الأحمر.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد عيد سيخضع للكشف الطبي اليوم بأحد المستشفيات القريبة من النادي.

وكان الأهلي قد أنهى الإتفاق كاملا على بنود الصفقة سواء مع اللاعب نفسه أو مع مسئولي النادي المصري.

الصفقة ستكون تبادلية بانتقال مدافع الأهلي مصطفى العش بشكل نهائي لصفوف المصري البورسعيدي، إلى جانب تفعيل بند شراء عمر الساعي لاعب الفريق الأحمر المعار حاليًّا لصفوف المصري، وانتقال اللاعب نهائيا لفريق المدينة الحرة.

وينتهي عقد أحمد عيد مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، مما سمح له بالتوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية في يناير.

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

