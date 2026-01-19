الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد عيد يتواجد بمقر الأهلي في الجزيرة استعدادا للتوقيع للأحمر

احمد عيد،فيتو
احمد عيد،فيتو
18 حجم الخط

يتواجد أحمد عيد لاعب النادي المصري، حاليا داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة من أجل التوقيع على عقود الانضمام رسميا للمارد الأحمر.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أحمد عيد سيخضع  للكشف الطبي اليوم بأحد المستشفيات القريبة من النادي.

وكان الأهلي قد أنهى الإتفاق كاملا على بنود الصفقة سواء مع اللاعب نفسه أو مع مسئولي النادي المصري.

الصفقة ستكون تبادلية بانتقال مدافع الأهلي مصطفى العش بشكل نهائي لصفوف المصري البورسعيدي، إلى جانب تفعيل بند شراء عمر الساعي لاعب الفريق الأحمر المعار حاليًّا لصفوف المصري، وانتقال اللاعب نهائيا لفريق المدينة الحرة.

وينتهي عقد أحمد عيد مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، مما سمح له بالتوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الحالية في يناير. 

فيما يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد عيد الأهلي المصري البورسعيدي النادي الأهلي عمر الساعي مصطفي العش نادي المصري

مواد متعلقة

أول قرار من رئيس السنغال بعد الفوز بأمم أفريقيا

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

بالمناديل البيضاء، جماهير ريال مدريد تشن هجوما عنيفا على الفريق (فيديو)

هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

استقبال حافل للسير ألكيس فيرجسون لحضور مباراة مانشستر يونايتد ومان سيتي

ماذا قدم منتخب مصر في مباراة المركز الثالث والرابع عبر التاريخ؟

عودة مبابي، تشكيل ريال مدريد امام ليفانتي بالدوري الإسباني

ماذا يحدث حال انتهاء الوقت الأصلي لـ مباراة مصر ونيجيريا بالتعادل؟
ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

إيراد النهر يتراجع، باحث بحوض النيل: التدفق غير منتظم ومنسوب بحيرة سد النهضة ينخفض

الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

انتهى الحلم، ماذا قالت صحف المغرب عقب خسارة لقب أمم أفريقيا؟

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية