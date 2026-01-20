الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة

موعد والتشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الخليج بالدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو
الدوري السعودي، يستضيف فريق أهلي جدة، نظيره الخليج، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

يدخل أهلي جدة مباراته أمام الخليج  اليوم، وهدفه اقتناص الثلاث نقاط، وذلك لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس تواليًا.

على الجانب الآخر، يدخل الخليج المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد مستواه حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي 

ويحتل الأهلي المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 34 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراة واحدة.

أما الخليج فيحتل المركز الثامن، برصيد 24 نقطة. 

 موعد مباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة أهلي جدة ضد الخليج، في دوري روشن السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 20 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والخليج في دوري روشن السعودي

وحصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

 

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الخليج في الدوري السعودي 

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، محمد سليمان بكر، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، إينزو ميلوت

وفي الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

الجريدة الرسمية