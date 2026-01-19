بمشاركة منتخب مصر، قطر تعلن عن استضافتها مهرجان كرة القدم 2026

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم عن مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس. وسيضم المهرجان مباراة كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات، استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس العالم أمريكا 2026، بما يتيح لها الوقوف على جاهزيتها الفنية والتنافسية قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

وتشمل المباريات الست المقررة ضمن مهرجان قطر لكرة القدم ما يلي:

كأس فيناليسيما 2026

تقام المباراة على استاد لوسيل الأيقوني يوم 27 مارس، حيث يلتقي بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين، في لقاء مرتقب يجمع حاملي الألقاب القارية.

المباريات الدولية:

* 26 مارس: منتخب مصر أمام منتخب السعودية على استاد أحمد بن علي

* 26 مارس: منتخب قطر أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد

* 30 مارس: منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا على استاد لوسيل

* 30 مارس: منتخب السعودية أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد

* 31 مارس: منتخب قطر أمام منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل



تذاكر مباريات كأس فيناليسيما 2026

سيتم طرح مجموعة من باقات السفر الحصرية للمشجعين من خارج قطر بالتعاون مع Visit Qatar، الذراع التسويقي لقطر للسياحة، والخطوط الجوية القطرية، ابتداءً من 1 فبراير 2026، تشمل تذاكر السفر والإقامة والمباريات.

فيما تنطلق مبيعات تذاكر المباريات للمشجعين عبر الموقع الإلكتروني roadtoqatar.qa ابتداءً من تاريخ 25 فبراير 2026.

وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة: "تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كمحطة رئيسية لالتقاء مجتمع كرة القدم العالمي، وتستعد حاليًا لاستضافة نخبة من نجوم كرة القدم الدوليين، قبيل انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم".

وأضاف: "تجسد استضافة مهرجان قطر لكرة القدم التزام الدولة بتقديم تجارب رياضية بمعايير عالمية، كما تؤكد مكانتها كشريك موثوق على الساحة الكروية العالمية، ونتطلع من خلالها إلى الترحيب باللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".

ويحمل استاد لوسيل مكانة خاصة في ذاكرة كرة القدم العالمية، إذ شهد لحظات تاريخية خالدة خلال كبرى البطولات، واحتضن إنجازات بارزة لعدد من المنتخبات واللاعبين.

فقد كان الاستاد الذي توّجت عليه منتخبات ونجوم بألقاب عالمية وقارية، من بينها لحظات خالدة في كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى جانب استضافته لنهائيات وبطولات قارية، كان آخرها تتويج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا، بمساهمات بارزة من نجومه. ويواصل الاستاد اليوم ترسيخ مكانته كأحد أبرز معالم كرة القدم العالمية، ووجهة لصناعة لحظات كروية جديدة.

