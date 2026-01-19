تكريم بعد الخسارة، لفتة مغربية تعيد للأذهان موقف مبارك مع منتخب مصر في 2009

18 حجم الخط

أمم إفريقيا، أعاد تكريم الأمير مولاي رشيد لأعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم، عقب خسارتهم لقب بطولة أمم أفريقيا على أرضهم ووسط جماهيرهم، إلى الأذهان مشهدًا مشابهًا في تاريخ الكرة المصرية، حين حرص الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على دعم منتخب مصر رغم فشله في التأهل إلى كأس العالم 2010.

تكريم مغربي رغم خسارة اللقب القاري

ورغم إخفاق المنتخب المغربي في التتويج بلقب أمم أفريقيا الأخيرة، حرص الأمير مولاي رشيد على تكريم اللاعبين، في رسالة واضحة تؤكد أن التقدير لا يرتبط فقط بالنتائج، وإنما بما قدمه اللاعبون من جهد والتزام خلال مشوار البطولة.

نوفمبر 2009 مبارك يساند منتخب مصر بعد الإخفاق

في نوفمبر 2009، وبعد خسارة منتخب مصر أمام الجزائر بهدف دون رد في اللقاء الفاصل الذي أقيم بالسودان، وفشله في التأهل إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010، بادر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بتكريم الجهاز الفني بقيادة حسن شحاتة ولاعبي المنتخب الوطني.

وأشاد مبارك وقتها بالأداء الرجولي للاعبين طوال مشوار التصفيات الأفريقية، مؤكدًا دعمه الكامل لهم رغم الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود.

الفراعنة يفوزون بالثالثة

وكان لهذا التكريم أثره الإيجابي علي منتخب مصر ليفوز بأمم افريقيا 2010 للمرة الثالثة علي التوالي.

وكانت آخر نسخة من بطولة أمم أفريقيا توج بها الفراعنة عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة وتوجت مصر باللقب الثالث على التوالي بعد أن حقق المعلم للمنتخب لقبنسختي 2006 و2008.

قائمة منتخب مصر فى أفريقيا 2010

وضمت قائمة منتخب مصر في نسخة 2010 كل من عصام الحضري، وعبد الواحد السيد، ومحمود أبو السعود، ووائل جمعة، وهاني سعيد، ومحمود فتح الله، وعبد الظاهر السقا، والمعتصم سالم، وأحمد فتحي، وأحمد المحمدي، وسيد معوض، ومحمد عبد الشافي، وحسني عبد ربه، وعبد العزيز توفيق، وأحمد حسن، وحسام غالي، وأحمد عيد عبد الملك، ومحمد ناجي جدو، وشيكابالا، وعماد متعب، ومحمد زيدان، والسيد حمدي، وأحمد رؤوف.

تكريم منتخب المغرب

تكريم المنتخب المغربي رغم خسارة اللقب

وقام الأمير مولاي رشيد بتكريم المنتخب المغربي اليوم الإثنين بقصر الضيافة بالرباط أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم رغم خسارته لقب افريقيا الذي وصل للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا (المغرب-2025) وخسر اللقب علي يد السنغال.

وجاء على رأس الحضور رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، وأعضاء المنتخب المغربي قبل أخذ صورة تذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.