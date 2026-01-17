تدخل طبي عاجل ينقذ رضيعًا بوحدة عطف أفوه الصحية ببني سويف

18 حجم الخط

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، بالأداء المشرف والجهود المخلصة التي بذلها فريق العمل بوحدة عطف أفوه الصحية التابعة لإدارة الواسطى الصحية، وذلك لما أظهروه من كفاءة عالية وسرعة تصرف في التعامل مع حالة طارئة لطفل رضيع وصل إلى الوحدة وهو في حالة حرجة للغاية.

وكيل صحة بني سويف يشيد بوحدة عطف أفوه

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصولها، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة دون تأخير، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياته، وبعد استقرار الحالة مبدئيًا، تم تحويل الطفل إلى المستشفى المختص لاستكمال الرعاية الطبية المطلوبة، مع استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية حتى الاطمئنان الكامل على استقرارها.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذا التدخل السريع يعكس مدى جاهزية فرق الرعاية الصحية الأولية، ويبرز مستوى التدريب الجيد الذي يتمتع به الأطباء وهيئة التمريض، فضلًا عن التزامهم الإنساني والمهني بأداء رسالتهم السامية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وحديثي الولادة.

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن استقبال الحالة تم بواسطة فريق متكامل ضم الدكتورة سحر سالم عبد المحسن، مديرة الوحدة، والدكتورة ريم زيدان، طبيب الوحدة، إلى جانب كل من: أرزاق سيد، رئيسة تمريض الوحدة، وأمل محمد، ممرضة بالوحدة، وإيمان سيد، ممرضة بالوحدة، حيث تم العمل بروح الفريق الواحد ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية.

تدخل طبي عاجل ينقذ رضيعًا في حالة حرجة

وعقب تحسن واستقرار الحالة الصحية للطفل، أعربت والدته عن بالغ شكرها وتقديرها لكافة العاملين بالوحدة الصحية، مثمنة ما لمسته من اهتمام بالغ وسرعة استجابة ورعاية طبية متميزة أسهمت في إنقاذ حياة نجلها، كما حرصت على الاستفادة من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والتي تقدم خدماتها مجانًا للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، ودعم برامج الوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في تحسين صحة الأطفال وضمان مستقبل صحي أفضل لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة لجميع المواطنين.

