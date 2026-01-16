صحة بني سويف تؤهل فرقها للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن تأهيل فرقها ضمن الاستعدادات لجائزة مصر للتميز الحكومي، التي تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتورة صافيناز إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات بالوزارة.

صحة بني سويف تشارك بجائزة مصر للتميز الحكومي

يأتي ذلك في إطار استعداداتها للمنافسة على الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي – فئة مديريات الشؤون الصحية للعام 2026/2027، شاركت إدارة متابعة المديريات بـ مديرية الشؤون الصحية ببني سويف في الحزمة التدريبية المكثفة المؤهلة للجائزة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط.

وجاءت مشاركة مديرية صحة بني سويف بتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبتمثيل فريق إدارة متابعة المديريات بقيادة الدكتورة دينا أحمد عبدالباسط، وبحضور الدكتورة هاجر سمير، سفير التميز الحكومي، إلى جانب أعضاء فريق التميز الحكومي وهم: الدكتورة نورا جمال، والدكتورة إيناس صفوت، والدكتورة ألفت صفوت.

صحة بني سويف: هدفنا نيل الجائزة عن جدارة واستحقاق

وأكدت الدكتورة دينا أحمد أن فريق التميز الحكومي بمديرية الصحة ببني سويف، يعمل بعقلية الفوز، مع التركيز على تحويل معايير الجائزة إلى منظومة أداء مؤسسي قابلة للقياس والتطبيق، مشددة على أن الهدف هو نيل الجائزة عن جدارة واستحقاق، وأضافت أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في جميع مستويات العمل الإداري والفني بالمديرية.

وتأتي مشاركة مديرية الصحة في بني سويف، ضمن خطة وزارة الصحة لنشر ثقافة التميز وبناء القدرات المؤسسية على مستوى المديريات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تعزيز التنافس الإيجابي بين المديريات وتحفيزها على تقديم أفضل الممارسات في الإدارة الصحية، كما تؤكد الجائزة على أهمية اعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لضمان تطوير الخدمات وتحسين تجربة المواطن في الحصول على الرعاية الصحية.

