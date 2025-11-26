ضبط المتورطين في فيديو استعراض القوة على "توك توك" بالإسكندرية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالوقوف على مركبة "توك توك" أثناء سيرها بالطريق، وخروج قائدها حاملًا سلاحًا أبيض، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر بالإسكندرية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندرية، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على خلفية الاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائهما، مؤكدين أن تصرفهما كان نتيجة اندفاع المرح وليس بقصد الإضرار.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.