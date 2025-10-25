السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس سنتين لعاطل بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة سلاح أبيض في حلوان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح حلوان بالحبس سنتين لعاطل بتهمة استعراض القوة والعنف وحيازة سلاح أبيض بمنطقة حلوان.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع  فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة والعنف وحيازة سلاح ابيض.


وبالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بالصور وضبطه، وهو  مسجل خطر  له معلومات جنائية وبإرشاده تم ضبط السلاح الابيض الظاهر في الصور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيق وأحالته الي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق.

