الحبس سنتين لعاطل بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة سلاح أبيض في حلوان

قضت محكمة جنح حلوان بالحبس سنتين لعاطل بتهمة استعراض القوة والعنف وحيازة سلاح أبيض بمنطقة حلوان.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة والعنف وحيازة سلاح ابيض.



وبالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بالصور وضبطه، وهو مسجل خطر له معلومات جنائية وبإرشاده تم ضبط السلاح الابيض الظاهر في الصور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيق وأحالته الي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.