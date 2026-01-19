المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة استعراض القوة في الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد جمال عامر والمستشار محمد أحمد بسيونى والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة كريم الجنادى، بمعاقبة المتهم " ي.ا.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، لاتهامه فى استعراض القوة بالنار.



وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 15978 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهم بوضع نار بمحل المجني عليه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، انه قبل ارتكاب المتهم " ي.ا.ا" عاطل، نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه " ي.ع.ي" حلاق، بسبب تواجد المتهم أمام صالون الحلاقة الخاص بالمجنى عليه، ممسكا سلاح أبيض سكين بصورة تروع المترددين على الصالون، فقام بابعاده مما اثار حفيظته فتوعد المتهم المجني عليه.

وبعد مرور وقت حضر المتهم مرتديا غطاء للوجة لاخفاء ملامح وجهه وبحوزته زجاجة ممتلئة بمادة البنزين، بها قطعة من القماش وأشعل بها النيران وألقى بها داخل صالون الحلاقة، مما ترتب عليه إتلاف محتويات المحل، قاصدا ممارسة أعمال البلطجة وفرض سطوته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

