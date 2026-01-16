الجمعة 16 يناير 2026
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدتين على استقلال سيارة بالجيزة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو إجبار سيدة على استقلال سيارة والهرب بها من أمام أحد العقارات بالجيزة، وتبين حدوث مشادة كلامية بين 3 أشخاص والسيدتين لخلافات مالية فقاموا على إثرها باصطحاب السيدتين عنوة إلى خارج الشقة وإجبارهم على استقلال سيارة أحدهم وترك إحداهما بأحد الطرق وتوصيل الأخرى لمحل إقامتها.

حقيقة إجبار سيدة على استقلال سيارة والهرب بها في الجيزة

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن الادعاء بقيام عدة أشخاص يستقلون سيارتين ملاكى إجبار سيدة على استقلال السيارة بصحبتهم والهرب بها من أمام أحد العقارات بالجيزة.


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص، وسيدتين مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة) وبحوزتهم سيارتين ملاكى “الظاهرتان بمقطع الفيديو”.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بقيامه باستئجار شقة من (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) والاتفاق مع (صديقيه والسيدتين) على التقابل بها، وعقب ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم والسيدتين لخلافات مالية فقاموا على إثرها باصطحاب السيدتين عنوة إلى خارج الشقة، وإجبارهم على استقلال سيارة أحدهم وترك إحداهما بأحد الطرق وتوصيل الأخرى لمحل إقامتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

