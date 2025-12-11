الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمصر الجديدة

ستوديو
ستوديو
ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، مدير استوديو تسجيل صوتي غير مرخص بمنطقة مصر الجديدة.

إنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بمصر الجديدة

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلى كوحدات مونتاج محملة بمصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الأستوديو وضبط المدير المسئول، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى. 

وعقب مواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة القضية للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

إنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي 

وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتي).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

