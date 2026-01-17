السبت 17 يناير 2026
حوادث

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل مرشح لـ العمدية في الدقهلية

جنايات المنصورة
جنايات المنصورة
الدقهلية، قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا على المتهمين بقتل مرشح العمدية بقرية الخضيري، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد أن رصدا المجني عليه وأطلقا وابلًا من الأعيرة النارية عليه، ما أدى إلى مقتله.


صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبدالرازق شطا، ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر الدقهلية، والمقيدة برقم 2581 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.


أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية القضية للمحكمة الجنائية، بعد ثبوت قيام كل من محمد.ح.و.ع33عامًا، سائق وإبراهيم.م.م.ع36عامًا، حداد، يوم 12/10/2023 بدائرة مركز منية النصر، باستعراض القوة واستخدام السلاح الناري بقصد التخويف وإلحاق الأذى بالمجني عليه وأفراد محيط الواقعة، ما أدى إلى تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا مسبقًا لقتل المجني عليه سميح مسعد يوسف عيد، وأحضرا سلاحين ناريين (مسدس وبندقية آلية)، وأطلق الأول عدة أعيرة نارية تجاهه بينما كان الثاني موجودًا لمساندته، ما أسفر عن مقتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وفق تقرير الصفة التشريحية.

الدقهلية جنايات المنصورة سلاح ناري سبق الإصرار اخبار الحوادث النيابة العامة

