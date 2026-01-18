الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض عباد الشمس و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

سعر الزيت اليوم،
سعر الزيت اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، وشمل سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الأحد 18 يناير 2026 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 94 جنيها، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 69 جنيها إلى 106 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 100 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 68 إلى 138 جنيها للتر.

سعر الزيت اليوم، فيتو
سعر الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 113 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 90 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 113 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 135 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت التمويني في المجمعات الاستهلاكية

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية منذ بداية ديسمبر 2025.

يضاف إلى ذلك استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يوفر بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة سعر زجاجة الزيت اليوم أسعار زجاجة الزيت اليوم زجاجة الزيت بكام سعر زجاجة زيت سعر لتر الزيت أسعار لتر الزيت بكام الزيت
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

مفاجأة، 20 محترفا في أوروبا على أبواب منتخب مصر بعد الفشل بأمم أفريقيا (فيديو)

انخفاض الكندوز والبتلو وارتفاع الضاني 25 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

انخفاض عباد الشمس و"كريستال" وارتفاع "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

هيمسورث: كنت أتحكم في مايلي سايرس وأمنعها من جارتها والذهاب إلى الاستوديو مع الرجال

ياسر ريان: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر قبل المونديال قرار موفق

وسائل إعلام: ترامب يعرض على لولا دا سيلفا عضوية "مجلس السلام" الخاص بغزة

بعد مفاجأة إنبي وخروج الاتحاد، اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

السلفات يعوض انخفاض أمس بزيادة مضاعفة، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة وفقا للقانون

انخفاض الكندوز والبتلو وارتفاع الضاني 25 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قانون الإجراءات الجنائية، متى يحق للمحبوس احتياطيا المطالبة بالتعويض؟

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية