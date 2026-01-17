السبت 17 يناير 2026
الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للحياء داخل محل بالفيوم

الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للحياء داخل محل بالفيوم
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله قيام شخصين بارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل أحد المحال بمحافظة الفيوم.

 

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهما مالك المحل وأحد العاملين لديه، ومقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم.

 

وعقب ضبطهما، وبمواجهتهما بالمقطع المتداول، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الجريدة الرسمية