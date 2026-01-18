بعد تجديد ندب المستشار أحمد مناع، مهام أمين عام مجلس النواب

18 حجم الخط

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مع بداية انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث، الإعلان عن تجديد ندب المستشار أحمد مناع، أمينا عاما للمجلس، متمنيا له التوفيق والنجاح.

تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت ضوابط تعيين الأمين العام للمجلس، بقرار من مكتب المجلس.

تعيين الأمين العام لمجلس النواب بقرار من مكتب المجلس

وفي هذا الشأن، تنص المادة 416 من اللائحة على: يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

اختصاصات ودور الأمين العام لمجلس النواب

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح.

ضوابط عمل الأمانة العامة لمجلس النواب

يشار إلى أن المادة 411 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط تشكيل الأمانة العامة، ودورها في منظومة العمل داخل المجلس، حيث تنص على: تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.

وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا منممارسة مهامهم البرلمانية.

كما نصت المادة 412 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع سئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.

موافقة مجلس الدولة في 2021 على ندب المستشار أحمد مناع للعمل بمجلس النواب

ومن الجدير بالذكر، أنه في 13 يناير 2021، وافق مجلس الدولة، على انتداب المستشار أحمد مناع، لمجلس النواب، للعمل أمينا عاما للمجلس، خلال مدة الفصل التشريعي الثاني، حيث كان يشغل منصب مستشار نائب رئيس مجلس الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.