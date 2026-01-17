وزير الداخلية والأعلى للشرطة يتوجهون إلى قصر عابدين لتسجيل تهنئة للرئيس بمناسبة عيد الشرطة

18 حجم الخط

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت 17 الجاري، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2026 والذكرى 74.



وأكدت كلمة وزير الداخلية، التي أُلقيت نيابة عن المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، معاني الاعتزاز والتقدير للرئيس، مشيدة بدعم القيادة السياسية المتواصل لرجال الشرطة ودورهم الوطني في صون أمن البلاد والحفاظ على استقرارها.

وجاء في الكلمة أن عيد الشرطة يمثل مناسبة تتجدد فيها مسيرة رجال أوفياء، يساندهم شعب عظيم، نذروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والتصدي لكافة التحديات عبر العصور، مهما بلغت التضحيات.

وشددت الكلمة على أن وزارة الداخلية تستلهم من توجيهات الرئيس قوة العزم وصلابة الإرادة وسمو الهدف، مؤكدة استمرارها في تأمين مكتسبات الدولة المصرية ودعم ركائز الاستقرار، والعمل الدائم على حماية مقدرات الوطن.

واختُتمت الكلمة بتوجيه التهنئة للرئيس، مع التأكيد على مواصلة رجال الشرطة أداء رسالتهم الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.