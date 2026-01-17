خلافات الجيرة السبب، الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو متداولين بالدقهلية والشرقية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا عصا خشبية ويقوم بإلقاء قطع من الحجارة على أحد المنازل، بدائرة محافظة الشرقية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا. وبسؤاله أفاد أن الواقعة قديمة وترجع إلى عام 2024، وحدثت على خلفية خلافات جيرة بينه وبين القائم على نشر المقطع، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه.

وأضاف أنه يتهم القائم على النشر بإعادة تداول الفيديو بقصد التشهير به، ومحاولة الضغط عليه للتنازل عن حكم قضائي صادر لصالحه ضد الطرف الآخر.

وأسفرت الجهود عن ضبط القائم على نشر المقطع، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته، بدائرة محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر من ربة منزل وبرفقتها نجلها، مصاب بكسر في اليد اليمنى، ومقيمان بدائرة المركز، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث الإصابة.

وأفادت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطفل والمشكو في حقه، بعدما قام نجل الشاكية بأخذ كمية من محصول زراعي «برسيم» من الأرض الخاصة بالأخير

وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد وضبط المشكو في حقه، عامل ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

