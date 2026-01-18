مفاجأة، 20 محترفا في أوروبا على أبواب منتخب مصر بعد الفشل بأمم أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

يبدو أن تصريح محمد صلاح عن المحترفين الذي عقَّب خلاله على كلام حسام حسن المثير للجدل، لم يمر مرور الكرام خاصة بعد إنهاء منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي بهدف نظيف ثم الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث.

المحترفون في منتخب مصر

وشارك الفراعنة في البطولة بقائمة تضم 6 لاعبين محترفين خارج مصر على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي وإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي.

20 لاعب محترف في أوروبا يقتربون من تمثيل منتخب مصر



وكشف وسيم أحمد، عضو لجنة المحترفين بالاتحاد المصري، في تصريحات إذاعية عن اقتراب 20 لاعبا محترفا في أوروبا من تمثيل منتخب مصر بعد متابعتهم، موضحًا أن هؤلاء اللاعبين من أبناء الجاليات المصرية في الخارج.



وأكد أن أحد هذه الأسماء هو يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي مواليد 2008 بجانب أمير أبو العز لاعب مونزا الإيطالي مواليد 2009.



وأشار إلى أن عمر عبد المجيد لاعب هامبورغ كان ضمن قائمة فريقه بالدوري الألماني ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، موضحًا أن جميع أوراق اللاعب جاهزة بالاتحاد المصري.



وأوضح أن ضيق الوقت قد يمنع حسام حسن من الاستفادة بهذه العناصر في كأس العالم 2026 التي تقام في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

