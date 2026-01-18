الأحد 18 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض الكندوز والبتلو وارتفاع الضاني 25 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأحد، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 436 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض 7 جنيهات

نطاق السعر: من 400 إلى 470 جنيها للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 412 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع 25 جنيها

نطاق السعر: من 360 إلى 450 جنيها

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 424 جنيها

التغيير: انخفاض 19 جنيها

نطاق السعر: 360 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 405 جنيهات

التغيير: انخفاض 14 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 364 جنيهًا

التغيير: انخفاض 25 جنيها

نطاق السعر: 280 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 400 جنيه

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: 320 – 450 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 404 جنيهات

التغيير: انخفاض 5 جنيهات

نطاق السعر: 365 – 450 جنيها للكيلو

الجريدة الرسمية