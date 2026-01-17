السبت 17 يناير 2026
حوادث

تضم أجانب، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار ناد صحي بالتجمع

10 سيدات و7 رجال
10 سيدات و7 رجال من بينهم أجانب
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناديا صحيا "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

10 سيدات و7 رجال من بينهم أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار نادى صحى بالتجمع 
10 سيدات و7 رجال من بينهم أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار ناى صحى بالتجمع 


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات، بإدارة ناد صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من مداهمة النادى وضبط المتهمة وبصحبتها (10 سيدات، 7 أشخاص "5 منهم يحملون جنسيات أجنبية" ولـ2 منهم معلومات جنائية)  وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

