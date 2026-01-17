الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض بالفيوم

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته، بدائرة محافظة الفيوم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14الجاري، تلقى قسم شرطة المقطم بالقاهرة إخطارا بحدوث مشاجرة باستخدام سلاح أبيض.

وبالانتقال والفحص أمكن تحديد المجني عليه، وهو مالك مقهى مصاب بجروح متفرقة ومقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.



وبسؤال المجني عليه، أكد أنه نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، عقب معاتبته له بسبب عرقلة نجله أثناء سيره، ما دفع الطرف الآخر للتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض، محدثًا الإصابات المشار إليها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وهو عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

