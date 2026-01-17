محكمة النقض تنظر الطعن على صحة فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب 2025

السبت 17 يناير 2026
تنظر محكمة النقض، بعد قليل، جلسة الحكم في الطعن المُحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، بشأن صحة إعلان فوز القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت، في وقت سابق، بعدم اختصاصها بنظر 14 طعنًا على نتائج انتخابات 30 دائرة أُلغيت ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات، كما رفضت باقي الطعون المقدمة.

وفي هذا السياق، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إلغاء الانتخابات بعدد من الدوائر التابعة لـ7 محافظات، إثر رصد مخالفات جسيمة، شملت خروقات للدعاية الانتخابية أمام مقار اللجان، وعدم تسليم المرشحين أو وكلائهم نسخًا من محاضر حصر الأصوات، فضلًا عن وجود تفاوت بين أعداد الأصوات المُعلنة في اللجان الفرعية والعامة.

وتصدرت محافظتا سوهاج وقنا قائمة الدوائر التي أُلغيت نتائجها في الجولة الأولى من المرحلة الأولى، حيث جرى إلغاء نتائج 7 دوائر من أصل 8 في محافظة سوهاج، وهي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشاة، ودار السلام، بينما كانت دائرة البلينا الوحيدة التي لم يشملها قرار الإلغاء.

وفي تطور سابق، حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الجدل حول قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد نظرها 257 طعنًا مقدمة من مرشحين في عدد من الدوائر.

وانتهت المحكمة إلى رفض وعدم الاختصاص في 256 طعنًا، وقبول طعن واحد فقط، مقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، حيث قضت المحكمة بإعادته.

وجاءت تفاصيل الأحكام على النحو التالي:

إحالة 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة.

رفض 211 طعنًا.

عدم قبول 6 طعون.

بطلان طعن واحد.

عدم قبول طعن آخر لسبق الفصل فيه.

قبول طعن المرشح وليد شوقي عن دائرة طلخا ونبروه.

