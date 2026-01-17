18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مزارع بمحافظة المنيا، لقيامه بحيازة عدد كبير من القطع الأثرية بقصد الاتجار غير المشروع.

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، بحيازة قطع أثرية واتخاذه من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته 526 قطعة أثرية متنوعة.

وبمواجهته، اعترف بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل إحدى المناطق الجبلية، وأنه كان يحتفظ بها بقصد الاتجار.

وبعرض القطع المضبوطة على مفتشي الآثار، تبين أنها جميعًا أثرية وتعود إلى العصور الفرعونية القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

