الأمن يكشف حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك دون ارتكاب أى مخالفات.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، زعم بقيام أحد ضباط الشرطة بتوجيه إهانات لفظية له أثناء سيره بمركبة "التوك توك" بأحد الشوارع رغم عدم ارتكابه لأى مخالفات قانونية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/12/2025 حال سير قائد المركبة "التوك توك" قيادته بنطاق محافظة الدقهلية قام أحد ضباط الشرطة "المعين بأحد الارتكازات الأمنية" باستيقافه لقيامه بتثبيت بعض الإكسسوارات على المركبة من بينها كتافة أميرية ووجهه بإزالة تلك الإكسسوارات لمخالفتها قانون المرور فقام السائق بتنفيذ ذلك والمغادرة دون إتخاذ أى إجراء أمنى حياله، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لادعائه الكاذب.

