السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
18 حجم الخط

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك  دون ارتكاب أى مخالفات.

حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك 

 رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن  سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، زعم بقيام أحد ضباط الشرطة بتوجيه إهانات لفظية له أثناء سيره بمركبة "التوك توك" بأحد الشوارع رغم عدم ارتكابه لأى مخالفات قانونية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/12/2025 حال سير  قائد المركبة "التوك توك" قيادته بنطاق محافظة الدقهلية قام أحد ضباط الشرطة "المعين بأحد الارتكازات الأمنية" باستيقافه لقيامه بتثبيت بعض الإكسسوارات على المركبة من بينها كتافة أميرية ووجهه بإزالة تلك الإكسسوارات لمخالفتها قانون المرور فقام السائق بتنفيذ ذلك والمغادرة دون إتخاذ أى إجراء أمنى حياله، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لادعائه الكاذب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شرطة منية النصر ضباط الشرطة مركز شرطة منية النصر محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة بعد سرقة سائق ميكروباص وسيارته بمطروح

الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للحياء داخل محل بالفيوم

وزير الداخلية والأعلى للشرطة يتوجهون إلى قصر عابدين لتسجيل تهنئة للرئيس بمناسبة عيد الشرطة

خلافات الجيرة السبب، الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو متداولين بالدقهلية والشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض بالفيوم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه ومصادرة 23 طن دقيق مهرب

تضم أجانب، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار ناد صحي بالتجمع

ضبط المتهم بالاعتداء على طالبين بالفيوم بعد معاتبته لمعاكسة قريبة أحدهما
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية