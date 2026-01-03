السبت 03 يناير 2026
محافظات

تفاصيل جديدة بواقعة خطف رضيع علي يد شاب وإلقائه في ترعة بالدقهلية

والد الصغير وزوجته،
والد الصغير وزوجته، فيتو
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة خطف طفل رضيع على يد شاب، وإلقائه بالبحر الصغير في منية النصر بمحافظة الدقهلية، أنه بدافع الانتقام من والد الطفل.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه انتقم من والد الطفل الرضيع بعد أن قام بالإبلاغ عنه بسبب جلوسه المستمر علي المقهي وتعاطي مواد مخدرة، مما ترتب عليه قيام والد المتهم بطرده من المنزل.

انتقم من الأب في رضيعه 

قررت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية  تجديد  حبس المتهم في واقعة إلقاء رضيع في مياه ترعة البحر الصغير بقرية ميزانية عاصم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

 

تجديد حبس المتهم بإلقاء رضيع في ترعة 15 يوما 

وكان شاب يدعى “أ. إ. س”، 22 سنة قام بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

 

تفاصيل ارتكاب الجريمة 

حيث تسلل الشاب إلى المنزل المجاور له، وقام بالدخول إلى غرفة الطفل الرضيع الذي يبلغ عمره 14 يوما أثناء نوم الأسرة، ثم توجه به إلى ترعة البحر الصغير، وقام بإلقائه في المياه.

 

 وكان شيع أهالي ميت عاصم مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان رضيع ألقاه مهتز نفسيا في ترعة البحر الصغير بمنية النصر.

 

وفي مشهد إنساني مؤثر في منية النصر بالدقهلية خرجت الجنازة حيث حمل الأب الرضيع متوجها به إلى مقابر العائلة وسط بكاء أسرته.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد نجحت في العثور على جثمان الرضيع وانتشاله، بعد أن  ألقاه شاب  في مياه ترعة البحر الصغير في الدقهلية.

دأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام مهتز نفسيا بإلقاء طفل رضيع في مياه البحر الصغير، بميزانية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

