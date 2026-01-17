السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه ومصادرة 23 طن دقيق مهرب

دقيق
دقيق
18 حجم الخط

واصلت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.

حملات على الأسواق تصادر 23 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة 

وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة،  حملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار. 

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 23 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، تمهيدًا لتوزيعه بشكل قانوني، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال اتجار بالنقد الاجنبي التموين والتجارة الحملات المكثفة الحملات الامنية حملات علي الاسواق جرائم الاموال العامة جرائم الاتجار

مواد متعلقة

ضبط المتهم بالاعتداء على طالبين بالفيوم بعد معاتبته لمعاكسة قريبة أحدهما

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة فرد شرطة سابق وشاب بالدقهلية

ضبط منتحل صفة موظف بإحدى شركات الدفع الإلكتروني للنصب على سيدة بالقاهرة

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

الداخلية تنفي إجبار مواطن على التصالح بعد حادث تصادم بالخصوص

الداخلية تبدأ المرحلة الـ28 من «كلنا واحد»، تخفيضات تصل إلى 40% احتفالًا بعيد الشرطة واستعدادًا لرمضان

حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

لها معلومات جنائية، الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة سيدة لـ"غسيل" الجيران في المطرية

ads

الأكثر قراءة

طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العربي: النحو صعب ومحتاج تفكير (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

تسليم 613 طفلًا وطفلة بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

رسالة قوية من السيسي لترامب

ترامب يكشف سبب اقتناعه بعدم الهجوم على إيران

تخفيف حكم حبس البلوجر محمد عبد العاطي إلى 3 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

"أصوات مريضة"، عباس شومان يرد على ادعاءات "تشيع" علماء الأزهر برسالة حاسمة

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية