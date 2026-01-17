إحالة المتهم بخطف رضيع الدقهلية وإلقائه في ترعة البحر الصغير للمحاكمة الجنائية

18 حجم الخط

قررت نيابة منية النصر في محافظة الدقهلية إحالة المتهم بخطف الطفل الرضيع الشهيرة والمعروفة إعلاميا بـ“رضيع الدقهلية” إلى محكمة جنايات المنصورة، بعد استكمال التحقيقات.

وتبين أن القضية تمت إحالتها تحت رقم 18 لسنة 2026 كلي شمال المنصورة، وأن المتهم في انتظار تحديد أول جلسة لنظر القضية أمام محكمة جنايات المنصورة، حيث وجهت النيابة للمتهم تهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 ديسمبر 2025، حينما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بخطف شاب رضيع من داخل مسكنه وإلقائه في مياه ترعة البحر الصغير بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يدعى أحمد إ. س، 22 سنة، حيث تسلل إلى منزل الأسرة ودخول غرفة الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر 14 يوما في أثناء نوم الأسرة، ثم توجه به إلى ترعة البحر الصغير وألقاه في المياه.

وانتقلت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتحديدا أمام قرية ميزانية ميت عاصم، وتم ضبط المتهم، واستدعاء قوات الإنقاذ النهري التي نجحت في استخراج جثمان الرضيع الذي كان يبلغ من العمر 14 يومًا فقط. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وقال والد الرضيع: إنه يعمل في كافتيريا باليومية، وأن المتهم كان من زبائن المكان، وأنه لاحظ تردده وطلبه للمخدرات، فقام بإبلاغ أسرته التي طردته من المنزل، لكنه استمر في التردد على منزل الأسرة وسؤاله عن الرضيع.

وأضاف أنه استيقظ صباحا في تمام الساعة 8:30، ليجد الرضيع مفقودا، وبعد البحث لم يصل إلى شيء، فتوجه إلى قسم الشرطة ليجد المتهم أمامه داخل القسم في حوزة قوات الأمن.

وكشف تقرير مستشفى الأمراض النفسية، بشأن واقعة خطف رضيع على يد شاب وإلقائه في ترعة بالدقهلية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد حجز المتهم داخل المستشفى لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وأكد التقرير سلامة القوى العقلية للمتهم، وأنه لا يظهر عليه أي أعراض مرض نفسي.

وتم ضم التقرير الطبي والمحضر السابق للمحضر الحالي الذي يؤكد سلامة قواه العقلية.

كما علمت “فيتو” أن المتهم بخطف وإلقاء رضيع بالبحر الصغير بمنية النصر، كان قد سبق وتعدى بالضرب على والدته وشقيقته وتحرر محضر بالواقعة وقتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة استكمال التحقيقات قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة، فيما تنتظر الأسرة تحديد أول جلسة لنظر القضية أمام المحكمة.

