الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السلفات يعوض انخفاض أمس بزيادة مضاعفة، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السماد اليوم،
سعر السماد اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأحد تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22571 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 628 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 24 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12263 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1303 جنيهات.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

سعر السماد اليوم، فيتو
سعر السماد اليوم، فيتو

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19227 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 2493 جنيها.

النطاق السعري: من 17 ألف إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24071 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 628 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12358 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1358 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح، حالة الطقس اليوم الأحد

بعد مفاجأة إنبي وخروج الاتحاد، اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بكأس عاصمة مصر

التحفظ على كاميرات مستشفى شهير بالعجوزة لكشف لغز وفاة مريضة بعد عملية شفط دهون

انخفاض الكندوز والبتلو وارتفاع الضاني 25 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام" بغزة

بسبب عمرو أديب، محمد رمضان يكشف تفاصيل استبعاده من الغناء في حفل نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

انخفاض الكندوز والبتلو وارتفاع الضاني 25 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

قانون الإجراءات الجنائية، متى يحق للمحبوس احتياطيا المطالبة بالتعويض؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية