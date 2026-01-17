أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات يناير 2026.. ومصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية خطوة إلزامية لحماية النشاط وتجنب الغرامات

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة، والذي من المقرر أن يبدأ صرفه اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

رصدت دراسة العمل غير المدفوع من منظور النوع الاجتماعي 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت رؤية شاملة حول العمل غير المدفوع للمرأة في مصر وكقراءة تحليلية لدور المرأة وأنماط توزيع الوقت في العمل المنزلي والرعائي وتهدف إلى قياس حجم العمل غير المدفوع، وتحليل الفروقات بين الجنسين من حيث الوقت.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن جميع المبيعات التي تتم لممولين مسجلين لديها يجب أن يتم إصدار فواتير إلكترونية عنها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية الضريبية.

دافع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقوة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، معربًا عن ثقته في أن المحكمة العليا الأمريكية لن تعيق تلك السياسات التي وصفها بمحرك النهضة الاقتصادية.

تراجعت مبيعات سيارات "بورشه" الألمانية الفارهة بنسبة 10% العام الماضي، حيث واجهت الشركة الألمانية المصنعة للسيارات الرياضية طلبًا أضعف من المتوقع على طرازاتها الكهربائية، وعانت في السوق الصينية، وهو ما تسبب لها بهذا الهبوط الحاد.



أكد سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا ليست موجة عابرة، بل امتداد مباشر لحالة عدم اليقين التي تُخيّم على الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتزايد المخاوف الاقتصادية.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي نحو 669.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.430 مليون ورقة منفذة على 679 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 514.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.360 مليون ورقة منفذة على 608 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

استقبل السوق المحلي لأول مرة سيارات Forthing الصينية، المجمعة محليًا، وذلك في إطار دعم خطة الحكومة المصرية في دعم منظومة توطين صناعة السيارات، كما يخلق روحا جديدة في التنافس بداية من العام الجديد 2026، وتبدأ أسعارها من مليون و70 ألف جنيه بالسوق المصرية.

يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة وهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر.

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في تداولات الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تصدرت عدة قطاعات قائمة الأكثر تداولًا من حيث قيم التداول (دون الصفقات)، بما يعكس اهتمام المستثمرين وتوزيع السيولة بين القطاعات المختلفة



